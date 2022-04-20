Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen

Geçtiğimiz günlerde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, muhabirler "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Doğulu gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" demişti.