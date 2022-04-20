Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen

Haberler | 20.04.2022 - 11:59

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Neslihan Atagül, oyuncu meslektaşı eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel fotoğraflar yayınladı. Atagül, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin!" mesajını paylaştı.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen - 1

, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen - 2

Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan Atagül, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen - 3

40 yaşına giren Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek eşine karşılık verdi.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen - 4

Geçtiğimiz günlerde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, muhabirler "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Doğulu gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" demişti.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen - 5

İkili 2016 yılında 200 kişinin katıldığı bir organizasyonla dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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