Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen

Haberler | 20.04.2022 - 11:59
Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.
Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan Atagül, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.
40 yaşına giren Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek eşine karşılık verdi.
Geçtiğimiz günlerde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, muhabirler "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Doğulu gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" demişti.
İkili 2016 yılında 200 kişinin katıldığı bir organizasyonla dünyaevine girmişti.