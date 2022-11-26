Neslihan Atagül'den yeni pozlar

Şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile başrolleri paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde hayat verdiği Macide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Güzelliğiyle beğeni toplayan Atagül, son olarak pembe kasımpatı çiçeğiyle objektiflere poz verdi. Ünlü ismin, elindeki çiçeğe eşi Kadir Doğulu'yu da eklemesi gözden kaçmadı. Oyuncunun fotoğraflarına şarkıcı Deniz Seki de "Güzelliğim" yorumunu yaptı.
Öte yandan Neslihan Atagül, önceki gün bir davete katılmıştı. Siyah bir kombin yapan oyuncu, iddialı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yayınladığı karelere "Night, night" (Gece, gece) notunu düşen Atagül'ün pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift, sekiz yıl aradan sonra 'Gecenin Ucunda' dizisinde başrolleri paylaşıyorlar.