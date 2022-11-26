Neslihan Atagül'den yeni pozlar

Star TV'de yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 30 yaşındaki ünlü isim son olarak, sosyal medya hesabında yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekti.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 1

Şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile başrolleri paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde hayat verdiği Macide karakteriyle  dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 2

DENİZ SEKİ KAYITSIZ KALMADI

Güzelliğiyle beğeni toplayan Atagül, son olarak pembe kasımpatı çiçeğiyle objektiflere poz verdi. Ünlü ismin, elindeki çiçeğe eşi Kadir Doğulu'yu da eklemesi gözden kaçmadı. Oyuncunun fotoğraflarına şarkıcı Deniz Seki de "Güzelliğim" yorumunu yaptı.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 3

SİYAH KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Neslihan Atagül, önceki gün bir davete katılmıştı. Siyah bir kombin yapan oyuncu, iddialı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 4

Yayınladığı karelere "Night, night" (Gece, gece) notunu düşen Atagül'ün pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 5

ALTI YILLIK MUTLU EVLİLİK

2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar - 6

Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift, sekiz yıl aradan sonra 'Gecenin Ucunda' dizisinde başrolleri paylaşıyorlar.

N-LIFE HABERLERİ

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