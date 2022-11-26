Neslihan Atagül'den yeni pozlar

DENİZ SEKİ KAYITSIZ KALMADI

Güzelliğiyle beğeni toplayan Atagül, son olarak pembe kasımpatı çiçeğiyle objektiflere poz verdi. Ünlü ismin, elindeki çiçeğe eşi Kadir Doğulu'yu da eklemesi gözden kaçmadı. Oyuncunun fotoğraflarına şarkıcı Deniz Seki de "Güzelliğim" yorumunu yaptı.