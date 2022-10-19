Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yer aldığı 'Gecenin Ucunda' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizide Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün stili ise seyirciden tam not aldı.

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 1

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' 5 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana gelmesinden bu yana seyirciden büyük ilgi gördü. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yer aldığı dizi, ilk iki bölümüyle çarşamba günlerinin en çok konuşulan konusu haline geldi.

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 2

Dizide Macide karakterine hayat veren Atagül, birbirinden şık kıyafetleriyle de seyircinin ilgisini çekti.

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 3

Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan dizide Atagül, rahat, günlük stile uyarlanabilir ve dikkat çekici kıyafetleriyle göz dolduruyor.

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 4

GECENİN UCUNDA MACİDE KİMDİR?

Macide, kurumsal hayatı arkasında bırakıp kalbindeki çağrıyı dinler ve insanlara iyi gelmek için İstanbul’a yerleşir. Yola çıktığı gün tanıştığı Ahmet, Macide’ye aşık olur. Macide’nin aşkı bulacağı kişiyse Ahmet değil, ağabeyi Kazım olacaktır.

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 5

İşte Gecenin Ucunda dizisi Macide karakterinin beğenilen stilleri...

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 6

GECENİN UCUNDA 3. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 7
Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 8
Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 9
Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 10
Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 11
Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Gecenin Ucunda dizisindeki Macide'nin stilleri - 12

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