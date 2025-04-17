Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası soluğu İbiza'da aldı

Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündemde.



SET AŞKI GERÇEK OLDU



42 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.



Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.