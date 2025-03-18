Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin'in aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü çift, birlikteliklerini sosyal medya üzerinden ilan etti.

Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan 42 yaşındaki Cavadzade, Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile pozlarını paylaştı.