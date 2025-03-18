Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da

Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını resmen ilan etti. İkili çıktıkları Atina tatilinden paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da - 1

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin'in aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü çift, birlikteliklerini sosyal medya üzerinden ilan etti.

Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan 42 yaşındaki Cavadzade, Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile pozlarını paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da - 2

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Aşk iddialarını doğrulayan ikiliden Nesrin Cavadzade, daha sonra sevgilisi Pamir Pekin ile setten fotoğrafını paylaştı.

Rol gereği gelinlik ve damatlık giyen ikiliden Cavadzade, "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler - aslan ilişkisi..." ifadelerini kullandı.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da - 3

Ünlü çift şimdi de Atina pozlarıyla gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da - 4

Taze aşıklar, çıktıkları seyahatten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni kare: Taze aşıklar Atina'da - 5

Cavadzade "İlk kez Hakay değil, Nesmir" notuyla paylaşım yaptı.

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