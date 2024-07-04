Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla: Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum

"EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER..."

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Nez de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.