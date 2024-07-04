Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla: Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum
Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim" açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu. Oyuncu, "Ocak ayında evden ayrıldım ve 6 ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Karşı taraf istemese anlaşmalı boşanılabilir mi? Hayır" dedi.
Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.