Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şarkıcı Nez ile yollarını ayıran Atilla, oğlu için eski eşiyle bir araya geldi.

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi - 1

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

N-LIFE HABERLERİ

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi - 2

ESKİ EŞİ KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozmuştu. Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.

Atilla ise "Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum. Ne mutlu ki ben kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat." diyerek ihanet iddialarını yalanladı.

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi - 3

AYRILDLAR

Sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı Nez, Atilla ile ayrıldıklarını "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" sözleriyle açıkladı.

Nez daha sonra "Arkadaşlar bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir" açıklamasında bulundu.

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi - 4

Ayrılık haberinin ardından Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız, oğulları Kemal için bir araya geldi.

Ayyıldız, Atilla ve oğlu ile bir karesini paylaşarak "Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" notunu düştü.

Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi - 5

"DAHA FAZLA ÇİRKİNLEŞMEDEN BEN BİR KONUŞAYIM"

Eski eşinin açıklamalarının ardından Atilla sosyal medya hesabından "İyiliğimiz isteyen herkes susmamı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım. Çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben konuşayım bir" dedi ve bir açıklama metni yayınlamıştı.

Atilla sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sinem Ayyıldız hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Kendisi hakkında burada konuşmam. Bana yöneltilen suçlamalara karşılık vermem. Zaman geçtikçe daha sağduyulu olacağına inanmak istiyorum. Asılsız ithamlar devam ettiği takdirde mahkemeler huzurunda, adalete güvenerek hakkımı arayacağım, umarım gerekmez.

Ocak ayında evden ayrıldım ve 6 ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Karşı taraf istemese anlaşmalı boşanılabilir mi? Hayır. Birlikte imza attık ve boşandık. Sebebi, sebepleri bizim mahremimizdir. Ben eski eşimin ailesine de sorumluyum, çocuklarıma da. Benim için hiç ama hiç kolay olmadı çocuklarımdan ayrılmak. Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum. Ne mutlu ki ben kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat."

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