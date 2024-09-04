Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi

ESKİ EŞİ KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozmuştu. Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.

Atilla ise "Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum. Ne mutlu ki ben kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat." diyerek ihanet iddialarını yalanladı.