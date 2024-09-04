Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle bir araya geldi
Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şarkıcı Nez ile yollarını ayıran Atilla, oğlu için eski eşiyle bir araya geldi.
Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı. Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.