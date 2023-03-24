Nick Cannon'dan eski eşi Mariah Carey'e övgüler: Olağanüstü biri

Mariah Carey ile biten evliliğinden ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon, The Shade Room'a verdiği röportajda Carey'le yaşadığı 8 yıllık ilişkisini ve Grammy ödüllü eşine duyduğu sonsuz sevgiyi anlattı.
Cannon hayatının aşkının kim olduğu sorulduğunda, "En büyüğü gibi mi? Yani, hep bundan bahsederim. Sonra bu viral oluyor ve Carey'nin tüm hayranları bana kızıyor" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "12 yaşındayken duvarımda Mariah Carey'nin fotoğrafları vardı ve sonra benim eşim oldu. Ve onun tanıdığım en havalı kişi olduğu da bir gerçek" diye devam etti.
12 çocuk babası Cannon, 11 yaşındaki ikiz çocukları Moroccan ve Monroe'nun annesi olan eski eşine övgüler yağdırmayı bitirmedi.
Nick Cannon, Carey için "O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor. Hayatta ne yaşanırsa yaşansın. 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, "Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı" ifadelerini kullandı.
Nick Cannon, Mariah Carey'den boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, ünlü şarkıcıyla tanışınca tek eşliliğe yöneldiğini belirtmişti. "Evliliğe inanmıyordum" diyen Cannon "O bana her ne söylese aynı fikirde olurdum. Eğer bana aya gitmek istediğini söylese bunu hemen kabul ederdim" diye konuşmuştu.