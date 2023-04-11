Nick Cannon'dan Taylor Swift sorusuna ilginç yanıt!

Mariah Carey'in eski eşi, ABD'li oyuncu, sunucu ve şarkıcı Nick Cannon'ın toplamda 5 kız ve 7 erkek çocuğu bulunuyor.
'The Howard Stern Show'a katılan Cannon'a, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in varsayımsal olarak kendisinden bir çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakması halinde ne yapacağı soruldu.
Sunucu Howard Stern'in bu tuhaf soruyu sorması sonrası espri yapan Cannon, "Bana uyar!" dedi ve ekledi:
"Her şeyden önce, o inanılmaz bir şarkı yazarı. Taylor Swift'in en sevdiğim yanı, tüm müziklerinde kendini bu kadar savunmasız ve açık bir şekilde ifade etmesi."
42 yaşındaki şarkıcı, Swift ile 'çok benzer flört deneyimleri' yaşadıklarını ve bunların hepsinin de kamuoyunun gözü önünde olduğunu belirtti.
"Onun benimle çok iyi ilişki kuracağını düşünüyorum" diyen Cannon, "Muhtemelen birbirimizi anlarız" diye konuştu.
Nick Cannon, ardından Taylor ve Joe'nun ayrıldıklarını duyduğunda 'örümcek hislerinin karıncalanmaya başladığını' söyleyerek bir şaka daha yaptı.
Ünlü isim, konuyla ilgili sözlerini; 12 kez Grammy kazanan Taylor Swift ile bir bebek sahibi olma fikrinin 'harika olacağını' dile getirerek bitirdi.
Öte yandan Nick Cannon, 2008'de nikah masasına oturduğu 2016 yılında ayrıldığı Mariah Carey'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlatmıştı.
Nick Cannon, Carey için "O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor. Hayatta ne yaşanırsa yaşansın. 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum" demişti.
Ünlü oyuncu, "Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı" ifadelerini kullanmıştı.