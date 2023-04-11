Nick Cannon'dan Taylor Swift sorusuna ilginç yanıt!

"TAYLOR İNANILMAZ BİR ŞARKICI"

Sunucu Howard Stern'in bu tuhaf soruyu sorması sonrası espri yapan Cannon, "Bana uyar!" dedi ve ekledi:

"Her şeyden önce, o inanılmaz bir şarkı yazarı. Taylor Swift'in en sevdiğim yanı, tüm müziklerinde kendini bu kadar savunmasız ve açık bir şekilde ifade etmesi."