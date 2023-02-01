Nick Jonas ve Priyanka Chopra bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Jonas kardeşlerin Los Angeles'taki Ünlüler Kaldırımı'na adını yazdırdığı törende 2018'den beri mutlu evlilikleri devam eden Nick Jonas-Priyanka Chopra çifti de kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
Şarkıcı Nick Jonas ve oyuncu Priyanka Chopra, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdikleri bebekleri Malti Marie, anne ve babasının yanı sıra amcaları ve yengeleriyle birlikte kamera karşısına çıktı.
Bugüne kadar yüzü emojilerle saklanan Malti Marie, törende annesi Priyanka Chopra'nın kucağında dünyayla tanıştı.
Öte yandan ünlü çiftin bebeği, bazı sağlık sorunları sebebiyle 100 günden fazla yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. Bu süreçte de annesi Priyanka Chopra ile babası Nick Jonas zor günler geçirmişti.
Çift, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesapları üzerinden duyurmuştu.
Chopra ve Jonas mutluluklarını, "Bir bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olmaktan çok memnunuz. Ailemize odaklandığımız bu özel dönemde saygıyla mahremiyet istiyoruz" sözleriyle ifade etmişti.