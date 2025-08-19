Nicki Minaj etkisiyle büyüyen yeni sosyal medya çılgınlığı: "Stiletto Challenge"

Sosyal medyada viral hale gelen “Stiletto Challenge” akımına Türkiye'den de birçok isim katıldı. Bu akım, Nicki Minaj’ın "High School" müzik videosundaki ünlü pozu yeniden canlandırmayı içeriyor.

TikTok ve Instagram gibi platformlarda yükselen Stiletto Challenge, Nicki Minaj’ın 2013 tarihli "High School" müzik videosundaki ikonik bir pozu yeniden canlandırarak başladı. Minaj, havuz kenarında stilettolarıyla çömelmişken bacağını çaprazlayarak dengede duruyor — challenge, kullanıcıların bu pozu kendi yorumlarıyla yeniden yaratmasını içeriyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, Minaj’ın iki ayakla zeminde kalarak yaptığı bu pozdan bir adım ileriye gittiler. Şimdilerde challenge, bireylerin tek ayak üzerinde veya dengesiz objeler (örneğin, şişe, çorba konservesi, Jenga bloğu, trafikteki koni, hatta surf tahtası) üzerinde yüksek topuklu ayakkabılarla denge kurmayı içeriyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTI

Bu trend, sadece estetikten öteye geçip ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Rusya’dan influencer Mariana Barutkina, sekiz hafta sonra doğum yapmasına rağmen bir kavanoz bebek maması ve bir tencereyi üst üste koyarak bu challenge'ı denedi. Dengesini kaybedince sırtını kırdı ve T9 omurundaki kompresyon kırığı nedeniyle üç ay korset takmak zorunda kaldı.

Benzer şekilde, ABD’li Mikayla Matthews, bebeğini kucağında tutarak challenge’a katılınca sosyal medyadan büyük tepki aldı. Kendisi savunmasında, ayakta durduğunu, bebeğin ve altındaki taburenin düşük olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN AKIMA KATILAN İSİMLER

Türkiye’den Manifest grubunun üyeleri Hilal, Esin ve Sueda, challenge’a mizahi ve stilize bir dokunuşla katılarak dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, üç genç içerik üreticisinin Minaj’ın ünlü pozunu kendi tarzlarıyla yeniden canlandırdığı görüldü.

Dilan Polat da akıma dahil olan isimler arasında yer aldı. Polat’ın katılımı, trendin yalnızca yurt dışında değil Türkiye’de de geniş yankı bulduğunu ortaya koydu.

Akıma katılan ünlülerden biri de Hadise oldu. Masanın üzerine oturarak poz veren. Hadise paylaşımına, "Meydan okuma kabul edildi" notunu düştü.

