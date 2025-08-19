Nicki Minaj etkisiyle büyüyen yeni sosyal medya çılgınlığı: "Stiletto Challenge"

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTI

Bu trend, sadece estetikten öteye geçip ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Rusya’dan influencer Mariana Barutkina, sekiz hafta sonra doğum yapmasına rağmen bir kavanoz bebek maması ve bir tencereyi üst üste koyarak bu challenge'ı denedi. Dengesini kaybedince sırtını kırdı ve T9 omurundaki kompresyon kırığı nedeniyle üç ay korset takmak zorunda kaldı.



Benzer şekilde, ABD’li Mikayla Matthews, bebeğini kucağında tutarak challenge’a katılınca sosyal medyadan büyük tepki aldı. Kendisi savunmasında, ayakta durduğunu, bebeğin ve altındaki taburenin düşük olduğunu söyledi.