Nicki Minaj etkisiyle büyüyen yeni sosyal medya çılgınlığı: "Stiletto Challenge"
Sosyal medyada viral hale gelen “Stiletto Challenge” akımına Türkiye'den de birçok isim katıldı. Bu akım, Nicki Minaj’ın "High School" müzik videosundaki ünlü pozu yeniden canlandırmayı içeriyor.
TikTok ve Instagram gibi platformlarda yükselen Stiletto Challenge, Nicki Minaj’ın 2013 tarihli "High School" müzik videosundaki ikonik bir pozu yeniden canlandırarak başladı. Minaj, havuz kenarında stilettolarıyla çömelmişken bacağını çaprazlayarak dengede duruyor — challenge, kullanıcıların bu pozu kendi yorumlarıyla yeniden yaratmasını içeriyor.
Ancak sosyal medya kullanıcıları, Minaj’ın iki ayakla zeminde kalarak yaptığı bu pozdan bir adım ileriye gittiler. Şimdilerde challenge, bireylerin tek ayak üzerinde veya dengesiz objeler (örneğin, şişe, çorba konservesi, Jenga bloğu, trafikteki koni, hatta surf tahtası) üzerinde yüksek topuklu ayakkabılarla denge kurmayı içeriyor.