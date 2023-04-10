Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Eşiyle romantik bir pozunu paylaşan Brooklyn Beckham ise "1 yıl önce bugün en iyi arkadaşımla evlendim. Sana eşim diyebildiğim için en şanslı insanım. Sen benim her şeyimsin ve her sabah muhteşem yüzünün yanında uyanabildiğim için dünyadaki en şanslı insanım. Daha nice yıllara bebeğim. Seni çok çok seviyorum. Yaşlandığımızda da şimdiki kadar eğlenmek için buradayız" ifadelerini kullandı.