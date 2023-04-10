Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 1'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.
Eşi ve aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarını paylaşan Nicola Peltz, Beckham'a; "Bu koridorda yürüdüğümden beri bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Seni çok seviyorum bebeğim. Karın olmayı seviyorum. Sensiz bir hayatı hayal bile edemezdim. Sen hayal ettiğim her şeysin ve seninle hayatımı aldığım için çok mutluyum. Bugün ailelerimizle kutlama çok inanılmazdı" sözleriyle seslendi.
Brooklyn Beckham, Peltz'in paylaşımına "Seni seviyorum bebeğim" yorumunu yaptı.
Eşiyle romantik bir pozunu paylaşan Brooklyn Beckham ise "1 yıl önce bugün en iyi arkadaşımla evlendim. Sana eşim diyebildiğim için en şanslı insanım. Sen benim her şeyimsin ve her sabah muhteşem yüzünün yanında uyanabildiğim için dünyadaki en şanslı insanım. Daha nice yıllara bebeğim. Seni çok çok seviyorum. Yaşlandığımızda da şimdiki kadar eğlenmek için buradayız" ifadelerini kullandı.
Nicola Peltz de eşine "Seni çok seviyorum! Bu çok tatlı. Senin karın olmayı seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.
Öte yandan düğün sonrası Nicola Anne Peltz'in soyadını da alan Brooklyn Beckham, bir kez daha eşinin dövmesini yaptırdı.
Beckham; eşinin gözleri, isminin baş harfi, düğün yemini, büyükannesinin adının ardından Nicola'nın portresini yaptırdı.
Eşi için yaptırdığı dövmeyi, "The Jennifer Hudson Show"da gösteren Beckham, büyük bir aile isteyip istemediği sorusuna da “Çok çocuk istiyorum ama bu Nicola’nın isteklerine bağlı” şeklinde yanıt verdi.