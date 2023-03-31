Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim

Dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage, 1987 yapımı 'Ay Çarpması' (Moonstruck) sebebiyle hayranlarının geçmişte birkaç kez kendisine tokat attığını açıkladı.

Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim - 1

Nicolas Cage, C'Loretta Castorini'nin, nişanlısının erkek kardeşi 'Ronny Cammareri'ye aşık olmasını konu alan "Ay Çarpması" filminde Cher ile başrolleri paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim - 2

Filmde bir sahnede Castorini, Cammareri'ye iki kere tokat atıp, "Kendine gel" diye bağırıyordu.

Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim - 3

Nicolas Cage, filmin ardından uzun bir süre hayranlarının kendisini tokatladığını ifade etti.

Ünlü isim, "Havalimanına giderdim ve insanlar 'Kendine gel' derdi. Birkaç kez de tokat yedim. Evet, tokat yedim. Bu, işin bir parçası" şeklinde konuştu.

Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim - 4

Cage'e 'Renfield'da başrolü paylaştığı Nicholas Hoult, bu duruma şaşırıp, "Birisi nasıl sana tokat atıp bunun sorun olmadığını düşünüyor?" diye sordu.

Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim - 5

Ünlü aktör de "Belki de onları bir filmin oyuncu kadrosuna dahil edeceğimi sanıyorlardı. Kim bilir?" şeklinde cevap verdi.

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