Nicolas Cage: Hayranlarımdan birkaç kez tokat yedim

Nicolas Cage, filmin ardından uzun bir süre hayranlarının kendisini tokatladığını ifade etti.

Ünlü isim, "Havalimanına giderdim ve insanlar 'Kendine gel' derdi. Birkaç kez de tokat yedim. Evet, tokat yedim. Bu, işin bir parçası" şeklinde konuştu.