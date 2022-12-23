Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum

Daha önce 'The Rock', 'Face/Off', 'Ghost Rider' ve 'Next' gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage (58), kısa bir süre önce Western filminde oynamak istediğini açıklamıştı.
Bu hayalini Toronto Film Festivali'nde prömiyer yapan "Butcher's Crossing" ve "The Old Way"de rol alarak gerçekleştiren Cage, Empire dergisine kapak oldu.
Ünlü aktör, kendisine başka bir hayal projesi olup olmadığı sorulduğunda bir müzikal film yapmak istediğini dile getirdi.
"Henüz bir müzikal yapmadım. Bunu denemek istiyorum" diyen Cage, şarkı söylemeye çok yetenekli olmadığını belirtti.
Nicolas Cage, "Wild At Heart'ta iyi şarkı söyledim, diye düşündüm, ama o zamandan beri karaoke barlarında 'Purple Rain' şarkısını yanlış söylerken sesimi patlattım" dedi.
Aklında belirli bir müzikal rol olup olmadığı konusunda da konuşan ünlü isim, "Jesus Christ Superstar'da iyi bir 'Pontius Pilatus' olurdum sanırım" dedi.
1973 yapımı filmde 'Pontius Pilatus' rolünü Barry Dennen oynamıştı.
Öte yandan Nicolas Cage, Chris McKay tarafından yönetilen Renfield filminde 'Kont Dracula' rolüne hayat verecek.
14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde; Cage'in nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.