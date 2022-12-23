Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum

"BUNU DENEMEK İSTİYORUM"

Ünlü aktör, kendisine başka bir hayal projesi olup olmadığı sorulduğunda bir müzikal film yapmak istediğini dile getirdi.



"Henüz bir müzikal yapmadım. Bunu denemek istiyorum" diyen Cage, şarkı söylemeye çok yetenekli olmadığını belirtti.