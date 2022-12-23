Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum

Hollywood yıldızı Nicolas Cage, son röportajında bir hayal projesi olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, müzikalde oynamak istediğini açıkladı.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 1

Daha önce 'The Rock', 'Face/Off', 'Ghost Rider' ve 'Next' gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage (58), kısa bir süre önce Western filminde oynamak istediğini açıklamıştı.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 2

Bu hayalini Toronto Film Festivali'nde prömiyer yapan "Butcher's Crossing" ve "The Old Way"de rol alarak gerçekleştiren Cage, Empire dergisine kapak oldu.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 3

"BUNU DENEMEK İSTİYORUM"

Ünlü aktör, kendisine başka bir hayal projesi olup olmadığı sorulduğunda bir müzikal film yapmak istediğini dile getirdi.

"Henüz bir müzikal yapmadım. Bunu denemek istiyorum" diyen Cage, şarkı söylemeye çok yetenekli olmadığını belirtti.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 4

"YANLIŞ ŞARKI SÖYLERKEN SESİMİ PATLATTIM"

Nicolas Cage, "Wild At Heart'ta iyi şarkı söyledim, diye düşündüm, ama o zamandan beri karaoke barlarında 'Purple Rain' şarkısını yanlış söylerken sesimi patlattım" dedi.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 5

Aklında belirli bir müzikal rol olup olmadığı konusunda da konuşan ünlü isim, "Jesus Christ Superstar'da iyi bir 'Pontius Pilatus' olurdum sanırım" dedi.

1973 yapımı filmde 'Pontius Pilatus' rolünü Barry Dennen oynamıştı.

Nicolas Cage: Müzikalde oynamak istiyorum - 6

DRACULA'YI CANLANDIRDI

Öte yandan Nicolas Cage, Chris McKay tarafından yönetilen Renfield filminde 'Kont Dracula' rolüne hayat verecek.

14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde; Cage'in nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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