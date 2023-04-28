Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım

"HİÇBİR ZAMAN İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM"

O süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekleyen Cage, anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.