Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım

Şimdilerde "Renfield" filmiyle gündemde olan Nicolas Cage, maddi açıdan zorluk çektiği dönem hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım" dedi.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 1

Son yıllardır borçlarıyla gündemden düşmeyen Nicolas Cage, konuk olduğu '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programda sıkıntılı günlerini anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 2

1996'da 'Leaving Las Vegas' adlı filmle bir de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu sonra borç batağına girdi ve bundan kurtulmak için, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle berbat filmlerde kamera karşısına geçti.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 3

Çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı olduğunu ifade Cage, maddi problemlerinin nedeninin aşırı emlak yatırımları olduğunu söyledi.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 4

Nicolas Cage'e programda İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'taki malikanesi ve özel adası soruldu. Cage, borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 5

"EMLAK PİYASASI ÇÖKTÜ, BEN ÇIKAMADIM"

Ünlü isim, bu durumu; "Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcumun hepsini ödedim" sözleriyle değerlendirdi.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 6

"HİÇBİR ZAMAN İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM"

O süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekleyen Cage, anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.

Nicolas Cage zor günlerini anlattı: Berbat filmlerde oynadım - 7

Bir süre seçim yapmadan sürekli çalıştığını itiraf eden Cage, oynadığı bazı filmleri "berbat" diye nitelendirdi.

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