Nicolas Cage'den 'Dracula' itirafı: Yanlışlıkla kendi kanımı içtim

Bir kullanıcı, ikiliye "Filmin çekimlerinde hiç gerçek kan tüketildi mi?" diye sordu.

Cage, metot oyunculuğu (Oyuncuların oynadıkları karakter gibi yaşamaya çalışması) sebebiyle olmasa da kullandığı dişler yüzünden kendi kanını içtiğini ifade etti.