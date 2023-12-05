Nicolas Cage'den emeklilik itirafı

Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage emeklilik planıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Nicolas Cage'den emeklilik itirafı - 1

"3-4 FİLM DAHA YAPABİLİRİM"

1996'da Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Nicolas Cage'in kariyeri sona eriyor olabilir.

Vanity Fair’e konuşan Hollywood yıldızı emekliliğe dair planlarını açıkladı. Ocak ayında 60 yaşına girecek olan Cage, “Emeklilik planımı sağlamlaştırmaya başlıyorum. Belki 3-4 film daha yapabilirim" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Nicolas Cage'den emeklilik itirafı - 2

Oyuncu, “Sinema konusunda söylemem gereken şeyleri söylediğimi hissediyorum. Oyunculuk performansımı elimden geldiğince ileri götürdüğümü düşünüyorum" dedi.

Nicolas Cage'den emeklilik itirafı - 3

Babası 75 yaşında ölen oyuncu, "Eğer yeterince şanslıysam 15 yılım veya daha fazlası da var. Babamı örnek alarak bu 15 yılda ne yapmak isterim? Ailemle vakit geçirmek istediğimi çok net hatırlıyorum" dedi.

Nicolas Cage'den emeklilik itirafı - 4

Oyuncu bu yıl The Old Way, Renfield, Sympathy for the Devil, Dream Scenario ve The Retirement Plan adında beş filmde rol aldı.

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