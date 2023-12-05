Nicolas Cage'den emeklilik itirafı
Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage emeklilik planıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"3-4 FİLM DAHA YAPABİLİRİM"
1996'da Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Nicolas Cage'in kariyeri sona eriyor olabilir.
Vanity Fair’e konuşan Hollywood yıldızı emekliliğe dair planlarını açıkladı. Ocak ayında 60 yaşına girecek olan Cage, “Emeklilik planımı sağlamlaştırmaya başlıyorum. Belki 3-4 film daha yapabilirim" dedi.