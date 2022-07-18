Nicole Williams bikini defilesinde hamile olduğunu açıkladı

Williams’a pek çok tebrik mesajı yağdı. Ünlü modeli kutlayanlar arasında Kim Kardashian ve Olivia Culpo gibi isimler de vardı.

Nicole Williams ile Larry English çifti 2011’de tanıştı ve 6 yıl sonra da evlendi. Çift, şimdi ilk bebek heyecanı yaşıyor.