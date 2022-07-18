Nicole Williams bikini defilesinde hamile olduğunu açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 18.07.2022 - 12:44
Spor dergisi Sports Illustrated’in düzenlediği bikini ve mayo defilesinde model Nicole Williams’tan beklenmedik bir hareket geldi.
Miami’de düzenlenen defilede 34 yaşındaki model, 36 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu eşi Larry English ile podyumda seyircilere sürpriz yaptı.
Sports Illustrated defilesinde bikinisiyle yürümek üzere podyuma çıkan ünlü model, eşiyle el ele seyircileri selamladı.Bikinisinin üzerinde tülden bir deniz mavisi bornoz bulunan Williams, önü kapalı olduğu için belirginleşen göbeğini sakladı. Sonra podyumda bornozunu açan Williams, hamile olduğunu büyüyen göbeğini göstererek duyurdu.
Larry English de ünlü modelin göbeğine öpücük kondurarak bebek sevincini gösterdi.
Sürpriz podyum anlarını Instagram hesabından yayınlanan Kanadalı model, “Bu görüntüye mükemmel bir yorum yazmaya çalışıyordum ama sonra bir resmin binlerce kelimeye beden olduğunu hatırladım. Ve işte sürpriz!” diye yazdı.
Williams’a pek çok tebrik mesajı yağdı. Ünlü modeli kutlayanlar arasında Kim Kardashian ve Olivia Culpo gibi isimler de vardı.
Nicole Williams ile Larry English çifti 2011’de tanıştı ve 6 yıl sonra da evlendi. Çift, şimdi ilk bebek heyecanı yaşıyor.