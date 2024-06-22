Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Kardeşini ziyarete giden Nihal Candan'ın paylaşımları, Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığını ortaya çıkardı.

Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil - 1

Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil - 2

Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabında kız kardeşini ziyaret ettiği anları yayınlayan Nihal Candan'ın paylaşımları gündem oldu.

Candan "Bu çilek gibi yeniden tomurcuklanacak o neşeli güzel günlerimize döneceğiz ablacım geri sayım başladı masumiyet en büyük güzümüz dayanağımız. Bahar seni sevmeyenden çok seven insanlar var yalnız değilsin Ablacım iyi insanlar da var. En önemlisi ilahi adalete güveniyorum eskisinden de güzel olacak her şey inanıyorum tüm kalbimle" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil - 3

Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olduğunu duyurdu.

Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil - 4

Candan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de…"

Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar vermişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın tekrar cezaevine götürülüp götürülmediği ise bilinmiyordu.

Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil - 5

Öte yandan, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan "renkli" hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Yaptırdığı özel doğum günü pastasıyla yeni yaşını kutlayan Candan, hemen ardından camiye sonra da Yerebatan Sarnıcına gezmeye gitti. Pastasının üzerinde "Merhaba dünyam, geri döndüm" yazısı kadar camideki "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notuyla cezaevinde olan kardeşini unutmaması dikkat çekti.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER