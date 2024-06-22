Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil

Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabında kız kardeşini ziyaret ettiği anları yayınlayan Nihal Candan'ın paylaşımları gündem oldu.

Candan "Bu çilek gibi yeniden tomurcuklanacak o neşeli güzel günlerimize döneceğiz ablacım geri sayım başladı masumiyet en büyük güzümüz dayanağımız. Bahar seni sevmeyenden çok seven insanlar var yalnız değilsin Ablacım iyi insanlar da var. En önemlisi ilahi adalete güveniyorum eskisinden de güzel olacak her şey inanıyorum tüm kalbimle" ifadelerini kullandı.