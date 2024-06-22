Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı! Bahar Candan cezaevinde değil
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Kardeşini ziyarete giden Nihal Candan'ın paylaşımları, Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığını ortaya çıkardı.
Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.