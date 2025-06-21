Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu

DEMET AKALIN

"Ah be kızım be. Beyin o kadar kuvvetli ki işte ölüme karar verdin mi bir yolunu buluyor. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ZEYNEP KOÇAK



"Çok çok üzüldüm. Ama Nihal mücadele etmedi. Çırpındıkça battığı sektörel bir bataklıkta ölmektense, çırpınmadan ölmeyi tercih etti. Mekanın cennet olsun Nihal."