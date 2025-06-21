Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Candan'ın vefatıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 1

ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 2

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 3

30 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin ardından ünlü isimler ve sevenleri başsağlığı mesajları paylaştı.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 4

DEMET AKALIN

"Ah be kızım be. Beyin o kadar kuvvetli ki işte ölüme karar verdin mi bir yolunu buluyor. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ZEYNEP KOÇAK

"Çok çok üzüldüm. Ama Nihal mücadele etmedi. Çırpındıkça battığı sektörel bir bataklıkta ölmektense, çırpınmadan ölmeyi tercih etti. Mekanın cennet olsun Nihal."

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 5

PINAR KERİMOĞLU

"Ve melek oldu... Elim gitmedi... İçim yanıyor... Hastane koridorları dar geliyor."

Bu Tarz Benim yarışmasından Tuğçe Ergişi "Son eğlenmeye çıktığımız günlerdeki enerjinle olmanı hayatta kalmanı isterdim. Allah rahmet eylesin Nihal." notuyla paylaşım yaptı.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 6

DOĞUM GÜNÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Nihal Candan, geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gördüğü sırada 30 yaşına girmişti.

Pınar Kerimoğlu, ona sürpriz yaparak pastayla hastaneye gitmişti. Candan ise o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Hayalimdeki doğum günü elbisesi" notunu yazmıştı.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 7

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti.

Baba Candan; "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.

Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu - 8

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tadavi altına alınmıştı. 19 Haziran'da kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Candan'ın, bugün yeniden kalbinin durduğu öğrenildi. Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği haberini Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurdu.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomenidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu. 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi. Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir, hastanede tedavi görüyor, damardan besleniyordu.

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