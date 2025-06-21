Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu
Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Candan'ın vefatıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.