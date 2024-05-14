Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı
İki yıl önce dünyaevine giren Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı aldı. Arzu Doğan sosyal medya hesabından neden ayrıldıklarını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturmuş, ünlü çift kısa bir süre sonra oğulları Badıkan'ı kucaklarına almıştı.
Ancak 1 buçuk yaşında oğulları olan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.