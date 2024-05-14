Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı

NEDEN BOŞANIYORLAR?

Arzu Doğan sosyal medya hesabından neden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı:



"Evet arkadaşlar ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu. 2 yıl sevgiliydik, aile kurmayı istedik. Nihat doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Yuva kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma karar aldım."