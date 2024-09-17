Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu

"ÇOK MUTLUYUZ"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce ilişkileri hakkında "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.