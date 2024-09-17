Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu

Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde dünyaevine girecek olan Pınar Deniz hazırlanmaya başladı. Ünlü oyuncunun ablası Huri Deniz, hazırlıklar sırasında çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 1

Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pınar Deniz, uzun zamandır meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Bir süredir evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin bugün evleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 2

İTALYA'DAEVLENİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde Yıldırım ile evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulayan ünlü isim İtalya'da nikah masasına oturacak.

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 3

Önceki gün Milano'da olduklarını sosyal medyadan duyuran oyuncu çiftin nikahı için geri sayım başladı.

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 4

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bu akşam Roma Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girecek olan ikiliden Pınar Deniz'in hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 5

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti:

"Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 6

Pınar Deniz, 1,5 aylık hamile olduğu iddialarına sessiz kalırken; gazetecilerin ısrarlı sorularına "Kısmet bakalım" demeyi tercih etmişti.

Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu - 7

"ÇOK MUTLUYUZ"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce ilişkileri hakkında "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

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