Nikaha saatler kaldı: Pınar Deniz'den hazırlık pozu
Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile bugün İtalya'nın Milano kentinde dünyaevine girecek olan Pınar Deniz hazırlanmaya başladı. Ünlü oyuncunun ablası Huri Deniz, hazırlıklar sırasında çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pınar Deniz, uzun zamandır meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Bir süredir evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin bugün evleniyor.