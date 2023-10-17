Nilgün Belgün'den ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'a destek
Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Günlerdir gündemden düşmeyen Akpınar'a meslektaşı Nilgün Belgün'den destek paylaşımı geldi.
62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.
Kızlarından Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.