Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı

Haberler | 02.06.2022 - 17:19

75. Cannes Film Festivali’nde oyuncu Erkan Petekkaya'nın telefonunun çalınmasının ardından kaldığı villaya hırsız giren Nilperi Şahinkaya, "Festival döneminde Cannes hırsız çok oluyormuş. Korkunç anlar yaşadım. Kötü bir macera yaşadım" dedi.

Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı - 1

75. Film Festivali’nde oyuncu Erkan Petekkaya'nın telefonunun çalınmasının ardından kaldığı villaya hırsız giren ve kimliğiyle pasaportu çalınan Nilperi Şahinkaya olay sonrası konuştu.

Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı - 2

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'un haberine göre; Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi Bebek'te görüntülendi.

Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı - 3

Şahinkaya, "Biz gece dışarıdayken eve hırsız girdi. İçinde pasaport, ehliyet ve kimliğimin olduğu çantayı da çaldılar" dedi.

Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı - 4

"Geçici pasaport çıkartmak için 2 saat yol gittik" diyen ünlü oyuncu, "Festival döneminde Cannes'da hırsızlık olayları çok oluyormuş" açıklamasında bulundu.

Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı - 5

Şahinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkunç anlar yaşadım. Kötü bir macera yaşadım"

N-LIFE HABERLERİ

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