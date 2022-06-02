Nilperi Şahinkaya Cannes'daki hırsızlık olayını anlattı: Korkunç anlardı

Haberler | 02.06.2022 - 17:19
75. Cannes Film Festivali’nde oyuncu Erkan Petekkaya'nın telefonunun çalınmasının ardından kaldığı villaya hırsız giren ve kimliğiyle pasaportu çalınan Nilperi Şahinkaya olay sonrası konuştu.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'un haberine göre; Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi Bebek'te görüntülendi.
Şahinkaya, "Biz gece dışarıdayken eve hırsız girdi. İçinde pasaport, ehliyet ve kimliğimin olduğu çantayı da çaldılar" dedi.
"Geçici pasaport çıkartmak için 2 saat yol gittik" diyen ünlü oyuncu, "Festival döneminde Cannes'da hırsızlık olayları çok oluyormuş" açıklamasında bulundu.
Şahinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkunç anlar yaşadım. Kötü bir macera yaşadım"