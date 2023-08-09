Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan ve eleştirilerin hedefinde olan Nilperi Şahinkaya yeni açıklama daha yaptı. geldi. Ünlü oyuncu, "Her yanıma gelene kimliğini soramam" dedi.

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 1

Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başardı.

Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldular. Başına poşet geçirip çamaşır ipiyle kendisini boğarak intihar ettiği kaydedildi.

Türkiye, bu vahşi cinayet ve sonrasında yaşananları hiç unutmadı. 

N-LIFE HABERLERİ

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 2

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı da bu nedenle tartışma konusu oldu. 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Şahinkaya'nın yanında yer alan kişinin 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 3

"Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı" diyen ünlü oyuncu, tepkilerin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın.

Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü, üçümüzün fotoğrafını çekti. Anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf o. Sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Lütfen bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar çirkinleşemezsiniz."

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 4

Şahinkaya'nın "linç kampanyası" sözleri eleştirileri artırdı. Dün sevgilisi Emre Yusufi ile bir filmin galasına katılan ünlü oyuncu tartışmalara son noktayı koyan yeni bir açıklama yaptı.

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 5

"BU BENİM SON AÇIKLAMAM"

"Bu benim son açıklamam" diyen Şahinkaya şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince sakin açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sükûnetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği ve ben de buna alet olduğum için çok sinirlendim.

Bunun dışında 'aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim, çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kârı gelmedi. Bu yüzden böyle dedim."

Nilperi Şahinkaya'dan yeni Cem Garipoğlu açıklaması - 6

"TANIMADIĞIMIZ BİR SÜRÜ İNSAN GELİYOR"

"Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var" diyen Şahinkaya, "Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam" ifadesini kullandı.

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