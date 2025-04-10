Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş imaj tazeledi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan ünlü ismin sarı saçları gündem oldu. Aktaş imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

Oyunculuk performansının yanında güzelliği ile de dikkat çeken Aktaş, kısa bir süre önce koyu renk olan saçlarını kumral tonlarına boyatmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

26 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez imaj tazeledi ve sarışın oldu. Platin sarısı saçlarıyla poz veren Aktaş'ın yeni hali çok beğenildi.

Ünlü isme "Sana her şey yakışır", "Hep böyle kal", "Barbie", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

"Çatma Yarim", "Renklensin", "Leila" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Reynmen imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

30 yaşındaki şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine giren şarkıcı, son olarak Sefo ile yaşadığı polemik ile gündeme gelmişti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncuyla reklam aşkı yaşadığı iddiaları sonrası "Bir süre uzak kalacağım" açıklaması yapmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

Uzun bir süre sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı imaj değiştirdi. Mert Demir'in dönüşü sadece sahne performansıyla değil yeni tarzıyla dikkat çekti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Hiç olmamış" şeklinde eleştiri de bulundu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Özdemir yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 33 yaşına bastı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

Doğum günü partisinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, peruk takarak poz verdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

"BELKİ BİR GÜN"

"At fava, bekle bakalım belki bir gün" notuyla paylaşım yapan oyuncunun kısa peruklu fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

Sen Çal Kapımı, Sipahi, Bir Derdim Var gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

33 yaşındaki oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

"YENİDEN TANIŞALIM"

Kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile 2022'de dünyaevine giren yıldız, yeni imajını "Yeniden tanışalım. Ben Başak" notuyla paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

Şevval Sam imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sam, saçlarını kısacık kestirdi.

51 yaşındaki şarkıcının yeni tarzı beğeni topladı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK"

Konser öncesi yeni imajını takipçileriyle paylaşan yıldız "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

"20 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR SAÇ YAPIYORUM"

Sam sözlerine şöyle devam etti:

"Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, 'Şevval ne yapmış' demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat. Bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum."

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

Ünlü şarkı Sibel Can, yeni albümü Drama için imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

54 yaşındaki sanatçı saçlarını sarıya boyattı. Uzun yıllardır koyu tonları tercih eden Can'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Usta şarkıcı Sibel Can’ın kariyerinin 24. albümü olan Drama’da toplam 12 eser yer alıyor. Beş yıl aradan sonra gelen albüm, 14 Şubat 2025’ta müzikseverlerle buluştu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

40 yaşındaki oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Uzun saçlarından vazgeçen Akalay, saçlarını kısacık kestirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

Aşk-ı Memnu, Sevda Kuşun Kanadında, Barda, Seni Görüyorum, Hayatımın Şansı ve Benden Ne Olur? gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İlker Kızmaz, yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

2014'te oyuncu Aslı Türkel ile dünyaevine giren 49 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

Yeni stilini takipçileriyle paylaşan Kızmaz'ın karelerine beğeni yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

Pelin Akil ile Anıl Altan son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrılık iddialarını her seferinde yalanlayan ikilinin sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, imaj değişikliğine gitti. 38 yaşındaki oyuncu yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

Oyuncu yeni tarzını "Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim kulaklarımı çok çınlatmayın direkt buraya yazın. Nasıl buldunuz?" notuyla paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ yeni imajını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçının yeni tarzı beğeni topladı.

Sarı bir elbise de giyen Uluğ'a takipçileri "Gerçek bir Fenerbahçeli", "Sarışınlar Çat", "Çünkü o Fenerbahçeli" ve "Dişi Kanarya" gibi yorumlar yapıldı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

Esas Oğlan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Hadise'nin yeni halini Belçika'daki kuaförü paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

Son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu "17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum" sözleriyle açıklayan Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Kimleri Hadise'ye yeni saçlarını çok yakıştırırken; bazı hayranları da sarı renge geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, yeni bir projeyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

Oyuncu yeni dizisinde canlandıracağı "Gaye" rolü için imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, kahverengi saçlarından vazgeçti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

Ünlü model saçlarını sarıya boyattı.

Daha önce saçlarını kızıla ve farklı bir sarı tonuna boyatan Jenner, sosyal medya hesabında yeni imajını paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir kahverengi saçlarından vazgeçti

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

Oyuncu "Hoş geldin Semiramis…" notuyla yeni imajını paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

Uzun bir aradan sonra Düğüm dizisiyle izleyici karşısından çıkan Bergüzar Korel, sarı saçlarından vazgeçmişti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

Yeni projesi için imaj değiştiren ünlü oyuncu, bu kez de koyu renkli saçlarını uzattı. Korel, yeni halini "Yine başardım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

Ünlü oyuncu, yeni dizisi için sarışın oldu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

"BAMBAŞKA BİRİ"

Saçlarını kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni imajını "Şimdi gel de gör beni bambaşka biri" notuyla paylaştı.

Şahinkaya'nın uzun yıllardır aşk yaşadığı Emre Yusufi de sevgilisine "Hanımı yeniledik. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

Başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı Düğüm dizisiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

"GERİ DÖNDÜM!"

Ünlü oyuncu sarı saçlarından vazgeçti!

Korel yeni imajını  "Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet I’m back" notuyla paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notuyla paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

Vargas sosyal medya hesabından saçlarında yaptığı değişikliği paylaştı. Vargas, saçlarını tamamen sarıya boyattı.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek. Organizasyon 27 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubun’da mücadele eden Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda karşısında oynayacak.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

Deniz "Tatil kafası" notuyla yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Ancak oyuncu "Biten sevdalar" diyerek eski haline döndüğünü duyurdu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

Ünlü oyuncu Özgü Namal yeni rolü için imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filminde rol almaya hazırlanan oyuncu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

İki sezon boyunca Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, dizi biter bitmez imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki karakteri için uzattığı sakallarına veda eden ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 98

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 100

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

Büşra Pekin

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 140

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 141

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 142

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 143

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 144

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 145
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 146

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 147
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 148

FIRAT TANIŞ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 149
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 150

NEJAT İŞLER

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 151
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 152

DEMET EVGAR

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 153
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 154

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 155

HALİT ERGENÇ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 156
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 157

BENSU SORAL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 158

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 159
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 160

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 161

ŞÜKRAN OVALI

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 162
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 163

MUSTAFA SANDAL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 164
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 165

EDİS

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 166
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 167

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 168
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 169

BERGÜZAR KOREL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 170
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 171
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 172

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 173

GONCA VUSLATERİ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 174
Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 175

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 176

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 177

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 178

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 179

ELÇİN SANGU

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 180

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 181

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 182

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 183

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 184

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 185

MURAT BOZ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 186

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 187

SILA

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 188

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 189

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 190

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 191

FAHRİYE EVCEN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 192

HADİSE

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 193

ÖZCAN DENİZ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 194

ALMEDA ABAZİ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 195

ESRA EROL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 196

ŞEYMA SUBAŞI

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 197

TARKAN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 198

SEZEN AKSU

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 199

EBRU GÜNDEŞ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 200

BİRCE AKALAY

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 201

SİBEL CAN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 202

PNAR ALTUĞ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 203

DENİZ AKKAYA

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 204

GÜLŞEN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 205

EBRU ŞALLI

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 206

AYŞECAN TATARİ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 207

AJDA PEKKAN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 208

SEDA SAYAN

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 209

ÇAĞLA ŞIKEL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 210

HANDE YENER

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 211

GİZEM HATİPOĞLU

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 212

CEYDA ATEŞ

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 213

DENİZ BAYSAL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 214

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 215

GÖKÇE BAHADIR

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 216

EMİNA SANDAL

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 217

İREM SAK

Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 218

PETEK DİNÇÖZ

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