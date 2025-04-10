Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş imaj tazeledi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan ünlü ismin sarı saçları gündem oldu. Aktaş imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.