Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var

The Walking Dead dizisinin yıldızı Norman Reedus da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı.

Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var - 1

The Walking Dead dizisinin yıldızı Norman Reedus, artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. 53 yaşındaki Amerikalı yıldız için dün Los Angeles'ta tören düzenlendi. 

Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var - 2

Reedus için düzenlenen törende, yanında nişanlısı Diane Kruger, oğlu Mingus Reedus ve annesi Marianne de vardı. 

Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var - 3

Norman‘ın yıldızı, 6600 Hollywood Bulvarı'nda, Hollywood Oyuncak ve Kostüm mağazasının önüne yerleştirildi. 

Hollywood Bulvarı ve Vine Sokağı arasında uzanan kaldırımda 2 bin 400'den fazla yıldızın ismi bulunuyor. 

Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var - 4

Ünlülerin adlarının yazılı olduğu yıldızlar, 1958'de açılan kaldırımın üstünde yerleştiriliyor.  Bunun tek istisnası ünlü boksör Muhammed Ali için konulan yıldız oldu. 

Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var - 5

Muhammed Ali "Peygamberim Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu düşüncesinde diretince organizatörler talebini kabul ettiler ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Tiyatrosu'nun duvarına astılar.

N-LIFE HABERLERİ

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