Norman Reedus'un da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı var

The Walking Dead dizisinin yıldızı Norman Reedus, artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. 53 yaşındaki Amerikalı yıldız için dün Los Angeles'ta tören düzenlendi.
Reedus için düzenlenen törende, yanında nişanlısı Diane Kruger, oğlu Mingus Reedus ve annesi Marianne de vardı.
Norman‘ın yıldızı, 6600 Hollywood Bulvarı'nda, Hollywood Oyuncak ve Kostüm mağazasının önüne yerleştirildi.
Hollywood Bulvarı ve Vine Sokağı arasında uzanan kaldırımda 2 bin 400'den fazla yıldızın ismi bulunuyor.
Ünlülerin adlarının yazılı olduğu yıldızlar, 1958'de açılan kaldırımın üstünde yerleştiriliyor. Bunun tek istisnası ünlü boksör Muhammed Ali için konulan yıldız oldu.
Muhammed Ali "Peygamberim Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu düşüncesinde diretince organizatörler talebini kabul ettiler ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Tiyatrosu'nun duvarına astılar.