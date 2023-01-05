NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok

NEDEN OYUNCULUĞU SEÇTİ?

Taylan programa başlarken “Sen çok iyi bir oyuncusun ama işe asistanlıkla başladığını biliyorum. Niye oyunculuğa bu kadar geç başladın?” diye sordu.

Köstendil, “Bursa’dan İstanbul’a gelme hikayem okuldaki Zuhal öğretmenimin beni konservatuar sınavlarına girmem için teşvik etmesiyle başladı. Üniversitede okuyabilmem için konservatuarın bana çok uygun olduğunu ve bu anlamda da yeteneğim olduğuna ikna etti. İstanbul’a geldiğimde konservatuar sınavlarına bir hafta vardı girdim fakat kazanamadım. Sonrasında İstanbul’da yaşamaya devam ederken o güne kadar hiç görüşmediğim uzaktan akrabam olan Bülent Şakrak ile görüşmeye başladım. Bülent beni o dönem çektiği dizinin setine davet etmesi üzerine bir anda dizinin reji kısmında çalışmaya başladım" dedi.