NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'i konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Köstendil yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan programa başlarken “Sen çok iyi bir oyuncusun ama işe asistanlıkla başladığını biliyorum. Niye oyunculuğa bu kadar geç başladın?” diye sordu.
Köstendil, “Bursa’dan İstanbul’a gelme hikayem okuldaki Zuhal öğretmenimin beni konservatuar sınavlarına girmem için teşvik etmesiyle başladı. Üniversitede okuyabilmem için konservatuarın bana çok uygun olduğunu ve bu anlamda da yeteneğim olduğuna ikna etti. İstanbul’a geldiğimde konservatuar sınavlarına bir hafta vardı girdim fakat kazanamadım. Sonrasında İstanbul’da yaşamaya devam ederken o güne kadar hiç görüşmediğim uzaktan akrabam olan Bülent Şakrak ile görüşmeye başladım. Bülent beni o dönem çektiği dizinin setine davet etmesi üzerine bir anda dizinin reji kısmında çalışmaya başladım" dedi.
Köstendil "Sonrasında yönetmenliğe kadar yükseldim. Oyunculuktan tam vazgeçtiğim dönemde okulu kazandım ve okulu kazandıktan sonra akşam rejilerinde çalışmaya devam ettim. Okulu bitirdikten sonrada oyunculuk yerine yönetmenliği tercih ettim. Yönetmenlik yaptığım dönemde kimsenin yara almadığı bir kaza sonucunda yönetmenliği bırakıp oyunculuğa geçiş yaptığım bir serüvenim oldu" diyerek kısaca mesleğe giriş hikayesini anlattı.
Taylan “Hayallerinin peşinde koşan birisi misin?” diye sordu. Köstendil ise “Hayallerimin peşini bırakmadığımı hala lisanslı olarak kaleciliğe devam ederek gösteriyorum. Bütün sakatlanmalara ve yaralanmalara rağmen vazgeçmiyorum. Bu olay benim için bir arabanın benzini, mazotu, yağı gibi çalışma motivasyonuma sebep olan şeydir" cevabını verdi.
Köstendil sohbetin devamında futbola nasıl başladığını da anlattı: “Ben Bursaspor’un altyapı seçmelerini orta saha olarak kazandım. Bizim takımın kalecesi yoktu değişmeli kalecilik yapıyorduk. Bir gün bende kaleciliğe geçtim ve orada kaldım. Kulübün hocası babama mevkimin değiştiğini orta sahadan kaleciliğe geçtiğimi söyledi.”
Taylan “Futbol için ilerlemiş bir yaşın var. Bu sene de kalecilik yapıyorsun diye biliyorum" dedi. Köstendil “Şu an Amsterdam Gençlerbirliği’ndeyim. Bu son senem, jübilemi yapacağım. Bir yandan antrenörlük için kursları araştırmaya başladım. Futbolu bırakmaya niyetim yok" ifadelerini kullandı.
Taylan, Köstendil’e annesi ile ilişkisini sordu. Köstendil “Annem en iyi arkadaşlarımdan biridir. 30 senedir kendi kıyafet tasarımlarını yaptığı bir dükkanı var. Sanatçı tarafımı aldığım kişi annemdir. Futbol tutkum ise babadan geliyor" dedi.