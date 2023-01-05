NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, futbol sevgisinden ve annesi ile ilişkisinden bahsetti. Köstendil, bu sene jübile yapacağını söylese de futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 1

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'i konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Köstendil yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 2

NEDEN OYUNCULUĞU SEÇTİ?

Taylan programa başlarken “Sen çok iyi bir oyuncusun ama işe asistanlıkla başladığını biliyorum. Niye oyunculuğa bu kadar geç başladın?” diye sordu.

Köstendil, “Bursa’dan İstanbul’a gelme hikayem okuldaki Zuhal öğretmenimin beni konservatuar sınavlarına girmem için teşvik etmesiyle başladı. Üniversitede okuyabilmem için konservatuarın bana çok uygun olduğunu ve bu anlamda da yeteneğim olduğuna ikna etti. İstanbul’a geldiğimde konservatuar sınavlarına bir hafta vardı girdim fakat kazanamadım. Sonrasında İstanbul’da yaşamaya devam ederken o güne kadar hiç görüşmediğim uzaktan akrabam olan Bülent Şakrak ile görüşmeye başladım. Bülent beni o dönem çektiği dizinin setine davet etmesi üzerine bir anda dizinin reji kısmında çalışmaya başladım" dedi.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 3

"YÖNETMENLİĞE KADAR YÜKSELDİM"

Köstendil "Sonrasında yönetmenliğe kadar yükseldim. Oyunculuktan tam vazgeçtiğim dönemde okulu kazandım ve okulu kazandıktan sonra akşam rejilerinde çalışmaya devam ettim. Okulu bitirdikten sonrada oyunculuk yerine yönetmenliği tercih ettim. Yönetmenlik yaptığım dönemde kimsenin yara almadığı bir kaza sonucunda yönetmenliği bırakıp oyunculuğa geçiş yaptığım bir serüvenim oldu" diyerek kısaca mesleğe giriş hikayesini anlattı.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 4

"HAYALLERİMİN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Taylan “Hayallerinin peşinde koşan birisi misin?” diye sordu. Köstendil ise “Hayallerimin peşini bırakmadığımı hala lisanslı olarak kaleciliğe devam ederek gösteriyorum. Bütün sakatlanmalara ve yaralanmalara rağmen vazgeçmiyorum. Bu olay benim için bir arabanın benzini, mazotu, yağı gibi çalışma motivasyonuma sebep olan şeydir" cevabını verdi.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 5

Köstendil sohbetin devamında futbola nasıl başladığını da anlattı: “Ben Bursaspor’un altyapı seçmelerini orta saha olarak kazandım. Bizim takımın kalecesi yoktu değişmeli kalecilik yapıyorduk. Bir gün bende kaleciliğe geçtim ve orada kaldım. Kulübün hocası babama mevkimin değiştiğini orta sahadan kaleciliğe geçtiğimi söyledi.”

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 6

"BU SON SENEM, JÜBİLEMİ YAPACAĞIM"

Taylan “Futbol için ilerlemiş bir yaşın var. Bu sene de kalecilik yapıyorsun diye biliyorum" dedi. Köstendil “Şu an Amsterdam Gençlerbirliği’ndeyim. Bu son senem, jübilemi yapacağım. Bir yandan antrenörlük için kursları araştırmaya başladım. Futbolu bırakmaya niyetim yok" ifadelerini kullandı.

NTV'de Empati programına katılan Erkan Kolçak Köstendil: Futbolu bırakmaya niyetim yok - 7

"ANNEM EN İYİ ARKADAŞLARIMDAN BİRİ"

Taylan, Köstendil’e annesi ile ilişkisini sordu. Köstendil “Annem en iyi arkadaşlarımdan biridir. 30 senedir kendi kıyafet tasarımlarını yaptığı bir dükkanı var. Sanatçı tarafımı aldığım kişi annemdir. Futbol tutkum ise babadan geliyor" dedi.

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