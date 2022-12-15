NTV'de Empati programına katılan Tansel Öngel: Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır

Taylan “Senin ailende farklı kökenlerden gelenler var. Bu durum seni etkiledi mi?” diye sordu. Öngel “Babaannemin Selanik göçmeni olduğunu babaannem ölmeden önce öğrendim ve bu duyguyu çok sevdim. Kendimi hiç görmediğim Selanik’e ait olduğumu hissediyorum" dedi.

Taylan “Deneme çekimi istemeyen aktörlere söylemek istediğin var mı?” diye sordu. Öngel, “Bütün dünyada böyle seçiliyor ve çok sağlıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Deneme çekimi sadece yönetmen için yapılan bir şey değil, oyuncunun kendisi içinde gereklidir. Çünkü bazen oyuncuda o role bürünmek istemeyebilir" dedi.