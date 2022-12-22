NTV'de Empati'ye konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu: Doktorluğa dönmeyi düşünüyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında, Star'ın sevilen dizileri Yalı Çapkını ve Çöp Adam'ın esin kaynağı olan yazar ve psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nu konuk etti.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Budayıcıoğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan'ın, “Sizi günümüzdeki birçok dizinin senaristi ve fikir sahibi olarak tanıyoruz. Bu kadar süre beklemenizin sebebi neydi?” sorusuna Budayıcıoğlu şöyle yanıt verdi:

"Benim hayatım çok çalışarak ve mücadele ederek geçti. Demek ki sırası şimdiymiş diyorum. Aldığım tepkiler de beni çok memnun ediyor, motivasyonumu artırıyor. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Televizyon ile ilişkim bana yeni bir hayat oldu. Bu yola çıkmamın amacı insanlara bilmediklerini, göremediklerini ve duyuramadıklarını duyurmak istemekti."