NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları

TEMA Vakfı'nın 30. yılı için düzenlenen Umut Yeşerten Şarkılar adlı özel yayına birbirinden ünlü birçok isim katıldı. İşte Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulacak 7 hatıra ormanı için fidan bağışı çağrısında bulunulan geceye katılan ünlü isimlerin paylaşımları..

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 1

TEMA Vakfı'nın 30. yılı için düzenlenen ‘‘Umut Yeşerten Şarkılar’’ konserinde sanatçılar NTV’de buluştu. Konserde Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulacak 7 hatıra ormanı için fidan bağışı çağrısında bulunuldu. Geceden elde edilen bağışlarla 150 bin fidan dikilecek.

Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in sunduğu canlı yayında aralarında Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay ve Uğur Aslan'ın aralarında olduğu birçok ünlü isim Tarık Sezer ve orkestrası ile ormanlar için sahne aldı.

TEMA VAKFI’NIN 30. YILININ KUTLANDIĞI GECEDEN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN

İşte o unutulmaz geceye katılan ünlü isimlerden paylaşımlar...

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 2

Yiğit Özşener

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 3

Serkan Çayoğlu ve Özgecan Gürel

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 4

Helin Kandemir ve Aslıhan Güner

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 5

Derya Uluğ

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 6

Buray

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 7

Sedef Avcı

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 8

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 9

Serkan Çayoğlu ve Özgecan Gürel

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 10

Emre Altuğ

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 11

Kenan Doğulu

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 12

Doğu Demirkol

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 13

Feyyaz Şerifoğlu

NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları - 14

Tansel Öngel

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