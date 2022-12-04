NTV'de kutlanan TEMA Vakfı 30. yıl özel yayınından ünlü paylaşımları

TEMA Vakfı'nın 30. yılı için düzenlenen ‘‘Umut Yeşerten Şarkılar’’ konserinde sanatçılar NTV’de buluştu. Konserde Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulacak 7 hatıra ormanı için fidan bağışı çağrısında bulunuldu. Geceden elde edilen bağışlarla 150 bin fidan dikilecek.

Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in sunduğu canlı yayında aralarında Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay ve Uğur Aslan'ın aralarında olduğu birçok ünlü isim Tarık Sezer ve orkestrası ile ormanlar için sahne aldı.

TEMA VAKFI’NIN 30. YILININ KUTLANDIĞI GECEDEN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN

İşte o unutulmaz geceye katılan ünlü isimlerden paylaşımlar...