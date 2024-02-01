Nur Fettahoğlu imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve Babil gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Nur Fetthaoğlu saç rengini değiştirdi. Oyuncu, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.