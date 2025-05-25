Nurgül Yeşilçay sezonu açtı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sezonu açtı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 1

İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay,  konuyla ilgili "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu denizde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 3

49 yaşındaki oyuncu, tatil karelerini "Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş. Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı." notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 4

NEDENLERİNİ SIRALADI

Öte yandan oyuncu, İstanbul'dan neden taşınmak istediğini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" sözleriyle sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 5

"HER DAKİKA TRAFİK VAR"

Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı - 6

"BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LAZIM"

Yeşilçay, ikinci olarak "Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lazım" dedi.

Ünlü isim, üçüncü sebep içinse şöyle dedi:

"Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de."

DAHA FAZLA GÖSTER