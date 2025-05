Nurgül Yeşilçay sezonu açtı

"BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LAZIM"

Yeşilçay, ikinci olarak "Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lazım" dedi.



Ünlü isim, üçüncü sebep içinse şöyle dedi:



"Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de."