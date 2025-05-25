Nurgül Yeşilçay sezonu açtı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sezonu açtı.
İSTANBUL'U TERK EDİYOR
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.
Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, konuyla ilgili "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.