Nuri Alço: Cüneyt Arkın meşhur helikopter sahnesinde dublör kullanmadı

Haberler - İHA | 19.07.2022 - 12:45 - Son Güncelleme : 19.07.2022 - 13:13
Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da 85 yaşına girmesine az zaman kala hayatını kaybetti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu.
Kendisi gibi Eskişehirli olan bir başka Yeşilçam efsanesi Nuri Alço, usta oyuncu ile olan anılarını anlattı.
Dünyada aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, "Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan'den sonra ikinci gelen bir aktör. Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası" dedi.
Cüneyt Arkın ile olan dostluğuna değinen Nuri Alço, son zamanlarda Cüneyt Arkın hakkında çıkan yalan ölüm haberlerinden dolayı daha çok iletişimde olduklarını ifade etti.
Yeşilçam efsanesinin dublörsüz aksiyon filmlerinde oynadığını hatırlatan Alço, şunları anlattı:
"Cüneyt ağabey anlatmakla bitmez, onu yaşamak lazım, onu yaşayan bilir. Benim onunla çok güzel bir dostluğum vardı, hem Eskişehirli olması nedeniyle de... Eşi Betül Hanım ile sürekli görüşüyorum. O beni arıyordu, ben onu ararım. Yani her hafta görüşürdük, çünkü son zamanlarda öyle yazılar çıkmaya başlamıştı ki, sabah uyanıyoruz 'Cüneyt Arkın son nefesini verdi' haftada bir öldürüyorlardı adamı. Allah rahmet eylesin, çok güzel bir insandı. Yüreği güzeldi, birçok filmde beraber oynadık, set anılarımız çok fazla. Cüneyt ağabey gençliğinde gerçekten tutulamayan bir insandı. Filmlerde dublör kullanmadığından dolayı da omurgasındaki eklemlerin kayması hasebiyle birtakım zorluklar çekti. Vücut çöktü, kilo aldı kortizon iğnelerinden dolayı, yürürken zorlanıyordu."
Cüneyt Arkın’ gibi Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, beraber anılarından bahsetti. Bir filmde yaşadığı aksiyonlardan bahseden Alço, “Cüneyt ağabeyle biz Katiller de Ağlar filmini çekerken Kilyos’ta çalışıyorduk. Hiç unutmuyorum Kilyos’ta kaçarken ben helikoptere atlıyorum, helikopterin bacağından tırmanıyorum kendisi koşarak geliyor helikopterin bacağına tutunuyor havadayken ve kendisini helikopterin üzerine çıkarıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hiç dublör kullanmadan, o vücutta bir insan, öyle bir insandı. Ve helikopterin üzerinde kendisi ile kavga ediyoruz" diye anlattı.
Alço, meşhur helikopter sahnesi hakkında şunları söyledi:
"Helikopter bir bina boyunda kalktı. Aşağıda güvenlik olarak o zamanın tekniği ile sadece karton kutular, üzerinde yatak branda var. Kavga edeceğiz, o bana yumruk atacak ben o yumruğu alacağım ve aşağıya düşeceğim. ‘Kalk kalk kalk’ dedi bana Cüneyt ağabey, ondan sonra bir kavgaya başladık. Bana bir yumruk vurdu, ben attım kendimi aşağıya. Attım ama öyle kurnaz ki her şeyin gerçeğini yapmak istiyor, çok seviyor. Kavgaların provalarında ‘sağ vuracağım’ deyip sol vuran bir insan. Attım aşağıya kendimi hemen kendisi de atladı üzerime, yani üzerime düşse kemiklerim kırılır. Hemen yuvarlanarak kaçtım, ‘Ne kurnazsın, nasıl kaçıyorsun’ dedi. Böyle anlar yaşadık, onunla çalışmak çok tatlıydı. Finalde de gelir gülerdik, kahkaha falan, böyle güzel bir insandı.”
Son olarak Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini nasıl aldığını anlatan başarılı aktör, “Onun ölüm haberini aldığımda Kuşadası’ndaydım, Çeşme’ye geçmiştim. İlk duyduğumda inanamadım, Betül abla hemen beni aradı. Ben aradım telefon cevap vermedi, Murat’ı arıyorum, Murat yurt dışından geliyor, uçakta olduğunu biliyorum. Bütün millet beni arıyor. İnanmıyorum çünkü daha önce defalarca benzeri haberleri gördüğüm için. Sonunda ulaştım ve hemen İstanbul’a geldim, cenazesinde bulundum” diye konuştu.
Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.