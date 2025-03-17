Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım

Sunduğu yemek programını ani bir kararla bırakan Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen ünlü isim saçlarını kazıtırken çektiği videoyu paylaştı.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 1

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.

Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 2

44 yaşındaki Nursel Ergin, hastalığa dair merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 3

Bu süreçte 6 seans kemoterapi tedavisi gören Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu paylaştı.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 4

Ergin paylaşımına "Bu anı asla unutmayacağım" notunu düştü.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 5

Saçlarını ilk başta kısa kestirdiğini belirten Ergin "Siz öyle yapmayın, tamamen kazıtın... Farz edin yeni doğan bebek gibisiniz" ifadelerini kullandı.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - 6

"BU ZOR SÜRECE KENDİNİZİ HAZIRLAMANIZ GEREKİYOR"

Öte yandan ünlü sunucu tedavi sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Ergin "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor" dedi.

"21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin" diyen Ergin,  "Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım" ifadelerini kullandı.

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