Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım
Sunduğu yemek programını ani bir kararla bırakan Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen ünlü isim saçlarını kazıtırken çektiği videoyu paylaştı.
2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.