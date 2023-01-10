Nusret Gökçe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi

2022 Dünya Kupası'nın ardından sahaya inip Arjantinli oyuncularla fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluştu.

Nusret Gökçe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi - 1

'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini sahaya inerek kutlamasıyla gündeme gelmişti.

Nusret Gökçe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi - 2

Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen ve futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan Gökçe, şimdi de ünlü Fransız lider ile bir araya geldi.

Nusret Gökçe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi - 3

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşan Gökçe, "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Nusret Gökçe Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi - 4

Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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