Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı

Haberler | 17.06.2022 - 10:24
Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açtı. Logosu Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan Kapicciiiinoo'da özel tasarımlar dikkat çekiyor.
Kapicciiiinoo, Art Nouevau ve retro dizaynı kahve ile özdeşleşen İtalya’da hissettiriyor. Tavanda özel olarak tasarlanan ters kahve bardaklarıyla, turuncu reng mekanın öne çıkanları arasında.
Mekanda kahvanin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri, pastane ürünleri ve kruvasanlar gibi birçok lezzet bulunuyor.
Üzerinde gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo da müşterilere sunuluyor.
Gökçe, ilk kahve dükkanı olan Kapicciiiinoo'nun bir yıllık gelirinin %50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
İşte diğer kareler...