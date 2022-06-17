Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı

Haberler | 17.06.2022 - 10:24

Nusret Gökçe’nin ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta kapılarını açtı. Gökçe, mekanın bir yıllık gelirinin %50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 1

Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açtı. Logosu Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan Kapicciiiinoo'da özel tasarımlar dikkat çekiyor.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 2

Kapicciiiinoo, Art Nouevau ve retro dizaynı kahve ile özdeşleşen İtalya’da hissettiriyor. Tavanda özel olarak tasarlanan ters kahve bardaklarıyla, turuncu reng mekanın öne çıkanları arasında.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 3

Mekanda kahvanin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri, pastane ürünleri ve kruvasanlar gibi birçok lezzet bulunuyor.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 4

Üzerinde gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo da müşterilere sunuluyor.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 5



Gökçe, ilk kahve dükkanı olan Kapicciiiinoo'nun bir yıllık gelirinin %50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 6

İşte diğer kareler...

Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 7
Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 8
Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 9
Nusret Gökçe’nin yeni mekanı Kapicciiiinoo Maçka Palas’ta açıldı - 10

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