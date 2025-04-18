O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı?

O Ses Türkiye yarışma programı her hafta TV8 ekranlarında sevenleri karşına çıkıyordu. Ancak bayram tatili ardından TV yayın akışında yer almayan yarışmanın son durumu hakkında izleyicinin merakı arttı. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı? - 1

TV8'in sevilen fenomen yarışmalarından O Ses Türkiye'de her hafta birbirinden başarılı ve güçlü sesler jüri karşısında şarkılar seslendiriyor. Kazananlar ise sonraki tura geçme şansı yakalıyor. Türkiye'nin 2025 yılı ''O Sesi'' olmak için sahneye çıkan yarışmacı adayları yetenekleriyle şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sevilen yarışma programının yeni bölümü ise heyecanla bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman?

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı? - 2

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarışma programı son olarak Ramazan Bayramı öncesinde 29 Mart Cumartesi ekrana gelmişti. Bir süredir yayın akışında da yer almayan programın akıbeti hakkında gelişmeler takip ediliyordu. TV8'den yeni bölüm fragmanı geldi. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında seyircisi karşısında olacak.

O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı? - 3

TV8 YAYIN AKIŞI 19 NİSAN

06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Tren Soyguncuları (film)
16:15 Onları Yükseğe As (film)
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin

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