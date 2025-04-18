O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı?

TV8'in sevilen fenomen yarışmalarından O Ses Türkiye'de her hafta birbirinden başarılı ve güçlü sesler jüri karşısında şarkılar seslendiriyor. Kazananlar ise sonraki tura geçme şansı yakalıyor. Türkiye'nin 2025 yılı ''O Sesi'' olmak için sahneye çıkan yarışmacı adayları yetenekleriyle şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sevilen yarışma programının yeni bölümü ise heyecanla bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman?