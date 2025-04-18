O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm bu hafta var mı?
O Ses Türkiye yarışma programı her hafta TV8 ekranlarında sevenleri karşına çıkıyordu. Ancak bayram tatili ardından TV yayın akışında yer almayan yarışmanın son durumu hakkında izleyicinin merakı arttı. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?
TV8'in sevilen fenomen yarışmalarından O Ses Türkiye'de her hafta birbirinden başarılı ve güçlü sesler jüri karşısında şarkılar seslendiriyor. Kazananlar ise sonraki tura geçme şansı yakalıyor. Türkiye'nin 2025 yılı ''O Sesi'' olmak için sahneye çıkan yarışmacı adayları yetenekleriyle şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sevilen yarışma programının yeni bölümü ise heyecanla bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman?