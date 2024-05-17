O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı
Şarkıcı Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken arkadaşı tarafından gizlice çekilmiş bir videosunun, İstanbul Emniyeti'ne gönderilerek ihbar edildiği öğrenildi.
İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.