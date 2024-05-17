O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı

Şarkıcı Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken arkadaşı tarafından gizlice çekilmiş bir videosunun, İstanbul Emniyeti'ne gönderilerek ihbar edildiği öğrenildi.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 1

İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

N-LIFE HABERLERİ

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 2

UYUŞTURUCUYU SATMADIĞINI KENDİ KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 3

ŞARKICIDAN İLK AÇIKLAMA

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 4

KALBEN’E YAPILAN BASKIN ŞANTAJ İHBARI ÇIKTI

Ünlü şarkıcıya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Günaydın'ın haberine göre; soruşturmanın, Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi.

Söz konusu ihbarda Kalben'in uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 5

UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

İhbarda, şarkıcının magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı iddia edildi. İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 6

ARKADAŞI GİZLİCE ÇEKMİŞ

İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı. Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

O görüntüler başını yaktı! Şarkıcı Kalben'e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı - 7


KALBEN KİMDİR?

1986 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç’tır. 8 yaşından bu yana müziğe ilgi duyan ünlü isim, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'den mezun oldu. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Kalben, evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.

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