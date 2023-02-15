Ogün Kaptanoğlu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın Zeynep

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da KIF ekibi ile Hatay'daki çalışmalara katıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam eden Ogün Kaptanoğlu, adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı.
Kulübenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Dediğin gibi Zeynep, "O da üşümesin yazık!" O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk" mesajını yazdı.
Kaptanoğlu'nun duygulandıran paylaşımını gören takipçileri, "Kalbiniz gibi güzel olsun her şey", "Güzel yürekler", "İçim titredi fotoğraflara bakarken. Ogün Bey siz ve sizin gibi insanlar iyi ki varlar" gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan Ogün Kaptanoğlu, önceki gün küçük Şevket’in ve ablasının enkaz kurtarılmasına yardım ettikleri anları paylaşmıştı. Görüntülerde; Şevket’in "Beş dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna ünlü oyuncu, "Beş dakika, bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını vermişti.
Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini ve afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Kaptanoğlu süreci "Antakya Spor Salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız" diye anlattı.
Kaptanoğlu, sözlerine "Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı. Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diye devam etti.