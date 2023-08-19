Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı. Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Koç, "Artık gözde bir dulum" dedi.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı Esen Yenenlerin "Linç@" adlı programına konuk oldu.