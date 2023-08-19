Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

"BAŞARISIZ OLDUK HİSSİ GELİYOR"

Eser Yenenler ardından “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konunun sende yarattığı bir şey var mı?" diye sordu.

“Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor…”