Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı. Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Koç, "Artık gözde bir dulum" dedi.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 1

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı Esen Yenenlerin "Linç@" adlı programına konuk oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 2

"GÖZDE BİR DULUM"

Yenenler, "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…” dedi. Koç da cevap olarak "Evet, dulum… Gözde bir dulum” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 3

"BAŞARISIZ OLDUK HİSSİ GELİYOR"

Eser Yenenler ardından “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konunun sende yarattığı bir şey var mı?" diye sordu.

“Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor…”

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 4

"ÇIKARILACAK BİR SÜRÜ DERS VAR"

Yenenler’in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusuna ise ünlü şarkıcı, “Tabii ki. Konunun kendisi önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir. Ama hayatta bunlar var yani enteresan" dedi.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 5

"ŞAHANEYDİ HER ŞEYİYLE"

Koç sözlerine, "Bazı şeyler var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun… Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz. Bu da olacak başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahaneydi her şeyiyle… İyi ki yaşadım… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor…” diyerek devam etti.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu - 6

DJ SERGIO İLE İLK FOTOĞRAF

Öte yandan bir süredir Yunanistan'da olan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. Yunanistan'da sahne aldığı mekanlarda DJ Sergio'yu yalnız bırakmayan Demet Özdemir, arkadaşları ve DJ Sergio ile ilk kez bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, "Demet Özdemir aşkını ilan etti" iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

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