Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren şarkıcı Oğuzhan Koç, eşine yazdığı şarkılar hakkında konuştu.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 1

İki yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturan Oğuzhan Koç, eşi hakkında romantik açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 2

"HAYATIMDAKİ ÖZEL İNSANLARA VAKİT AYIRMAK İSTEDİM"

Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarlığıyla da bilinen Koç, Berkay Şahin’a şarkı verdiğini söylerken özel günlerde sahne tekliflerini reddettiğini söyledi.

Şarkıcı, Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, “Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim. Birkaç senedir de yılbaşı gecelerinde sahne almayı tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 3

"BENİM YAZDIĞIM BÜTÜN ŞARKILAR DEMET'E"

Geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan 'Yalanı Bırak' şarkısını 'Sakiler'e veren ve grupla düet yapan Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı ileri sürülmüştü.

Oğuzhan Koç, konuyla alakalı, "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e..." yanıtını verdi.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 4

KAPAK YILDIZI OLDU

Öte yandan, moda dergisi Instyle'ın bu ayki kapak yıldızı olan Özdemir, yoğun temposu ve evliliği hakkında konuşmuştu.

Kendisine yoğun set hayatı ve hep göz önünde olmanın dezavantajları sorulduğunda ise oyuncu “Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum" cevabını verdi.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 5

"HEDİYELEŞMEYİ SEVERİZ"

Kendisine alınan son hediyenin eşi Oğuzhan Koç'tan olduğunu söyleyen Özdemir, "Video çekmeyi çok seviyorum, an biriktirmeyi. Bu aralar eski video kayıtları izliyorum. Çok gerçek, yaşanmışlık hissi veriyor. Aynı duyguyu yakalayabileyim diye olacak ki eski bir makine aldı. Şimdi videoları onunla çekeceğim. Hediyeleşmeyi severiz" dedi.

Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e - 6

HAMİLELİK SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERDİ

 Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çiftten Özdemir, son olarak hamilelik iddiası ile adından söz ettirmişti.Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.

İzel’in bu paylaşımı akıllara “Demet hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi. Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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