Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar Demet'e

İki yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturan Oğuzhan Koç, eşi hakkında romantik açıklamalarda bulundu.
Şarkıcılığın yanı sıra söz yazarlığıyla da bilinen Koç, Berkay Şahin’a şarkı verdiğini söylerken özel günlerde sahne tekliflerini reddettiğini söyledi.
Şarkıcı, Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, “Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim. Birkaç senedir de yılbaşı gecelerinde sahne almayı tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan 'Yalanı Bırak' şarkısını 'Sakiler'e veren ve grupla düet yapan Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı ileri sürülmüştü.
Oğuzhan Koç, konuyla alakalı, "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e..." yanıtını verdi.
Öte yandan, moda dergisi Instyle'ın bu ayki kapak yıldızı olan Özdemir, yoğun temposu ve evliliği hakkında konuşmuştu.
Kendisine yoğun set hayatı ve hep göz önünde olmanın dezavantajları sorulduğunda ise oyuncu “Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum" cevabını verdi.
Kendisine alınan son hediyenin eşi Oğuzhan Koç'tan olduğunu söyleyen Özdemir, "Video çekmeyi çok seviyorum, an biriktirmeyi. Bu aralar eski video kayıtları izliyorum. Çok gerçek, yaşanmışlık hissi veriyor. Aynı duyguyu yakalayabileyim diye olacak ki eski bir makine aldı. Şimdi videoları onunla çekeceğim. Hediyeleşmeyi severiz" dedi.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çiftten Özdemir, son olarak hamilelik iddiası ile adından söz ettirmişti.Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.
İzel’in bu paylaşımı akıllara “Demet hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi. Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.