Oktay Çubuk ve Nil Keser'in başrolde olduğu 'Ah Nerede'den yeni fotoğraflar

Bursa’lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul’da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…

AH NEREDE TANITIMI (TIKLA İZLE)