Ölen askerin ailesinden Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava

Haberler | 31.08.2022 - 14:16
ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi sırasında öldürülen bir askerin ailesi Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Baldwin, bir intihar bombacısı tarafından öldürülen 13 denizciden biri olan Deniz Piyadesi Onbaşı Rylee J. McCollum'un kız kardeşlerinden biri olan Roice'u Instagram'da buldu ve ona dul eşi Jiennah ve yeni doğan bebeği için 5 bin dolarlık bir çek gönderdi.
6 Ocak 2021’de Trump destekçilerinin Kongre önünde toplandığı fotoğrafların arasında Baldwin’in yardım ettiği ailenin kareleri ortaya çıktı. Bunun üzerine
ölen askerin kız kardeşlerinden biri olan ve Balwin’in para gönderdiği kişi de olan Roice McCollum’u fotoğrafta gören yıldız oyuncu kadınla sosyal medyada tartışma yaşadı.
Baldwin paylaşılan fotoğrafın altına “Afganistan’dan ayrılırken öldürülen kardeşinizin içine para gönderdiğim kadın siz misiniz?” yazdı. Ailenin iddiasına göre bununla da yetinmeyen Baldwin kadına mesaj da attı. Baldwin kadına “Rahmetli kardeşiniz için, onun bu ülkeye hizmetine olan saygımdan size yardım gönderdiğimde, sizin isyancı olduğunuzu bilmiyordum” diye yazdı.
Davada yer alan iddialara göre bu yazışmalar sonrası dakikalar sonra Baldwin'in hayranları Roice'a 'düşmanca, saldırgan, nefret dolu mesajlar' attı.
Aile üyeleri jüri tarafından yargılanma talebinde bulunarak mahremiyetin ihlali, iftira ihmali ve kasıtlı duygusal sıkıntıya neden oldukları iddiasıyla en az 25 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.