Ölen askerin ailesinden Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava

Baldwin, bir intihar bombacısı tarafından öldürülen 13 denizciden biri olan Deniz Piyadesi Onbaşı Rylee J. McCollum'un kız kardeşlerinden biri olan Roice'u Instagram'da buldu ve ona dul eşi Jiennah ve yeni doğan bebeği için 5 bin dolarlık bir çek gönderdi.





