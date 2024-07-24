Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelen Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un Olimpiyat açılış töreninde performans sergileyeceği duyuruldu. Ünlü sanatçının bir şarkı için 2 milyon dolar alacağı söyleniyor.

Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek - 1

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sahnelerden uzak kalan 56 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 26 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleşek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları töreninde sahne almaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek - 2

Variety'nin haberine göre, 22 Temmuz Pazartesi günü Dion, törene kaıtılacağı söylenen Lady Gaga'nın kalacağı Champs-Élysées yakınlarındaki Royal Monceau Oteli'ne geldi.

Ayrıca Dion'un bir şarkı için 2 milyon dolar alacağı söyleniyor.

Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek - 3

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeseli 17 yılın ardından tüm detaylarıyla paylaşmıştı.

Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek - 4

"EYFEL KULESİ'Nİ TEKRAR GÖRMEK İSTİYORUM"

Dion, nisan ayında verdiği bir röportajda yeniden performans sergileyeceğini belirterek şunları söylemişti: “Bana göre iki seçeneğim var. Ya bir sporcu gibi çok çalışırım ya da kapatırım ve biter; evde kalıp şarkılarımı dinler, aynanın karşısına geçip kendi kendime şarkı söylerim. Ben tepeden tırnağa tüm bedenim ve ruhumla bir sağlık ekibiyle çalışmayı seçtim. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum. Amacım Eyfel Kulesi'ni tekrar görmek!”

Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek - 5

PARİS 2024 OLİMPİTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris 2024 Olimpiyatları için geri sayım başladı. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu bu yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.
Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.

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