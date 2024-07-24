Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek

"EYFEL KULESİ'Nİ TEKRAR GÖRMEK İSTİYORUM"

Dion, nisan ayında verdiği bir röportajda yeniden performans sergileyeceğini belirterek şunları söylemişti: “Bana göre iki seçeneğim var. Ya bir sporcu gibi çok çalışırım ya da kapatırım ve biter; evde kalıp şarkılarımı dinler, aynanın karşısına geçip kendi kendime şarkı söylerim. Ben tepeden tırnağa tüm bedenim ve ruhumla bir sağlık ekibiyle çalışmayı seçtim. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum. Amacım Eyfel Kulesi'ni tekrar görmek!”