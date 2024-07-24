Olimpiyatlarda sahne Celine Dion'un: Açılış töreninde şarkı söyleyecek
Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelen Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un Olimpiyat açılış töreninde performans sergileyeceği duyuruldu. Ünlü sanatçının bir şarkı için 2 milyon dolar alacağı söyleniyor.
Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sahnelerden uzak kalan 56 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 26 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleşek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları töreninde sahne almaya hazırlanıyor.