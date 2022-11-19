 Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Olivia Wilde ile Harry Styles çiftinin ilişkilerine ara verdikleri iddia edildi. İkilinin, hayatlarında farklı öncelikleri olduğu ve bu durumun onları ayrı düşürdüğü öne sürüldü.

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - 1

2021 yılının Ocak ayında 'Don't Worry Darling' (Dert Etme Sevgilim) filminde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Harry Styles (28) ve Olivia Wilde (38), birlikteliklerini ünlü şarkıcının menajeri Jeff Azoff’un California’daki düğününe el ele katılarak ilan etmişti.

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - 2

Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak mutlu bir aşk yaşayan çiftten hayranlarını üzen haber geldi. People'ın haberine göre; Harry Styles ve Olivia Wilde,  ilişkilerine ara verdi.

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - 3

Ünlü şarkıcının hala turda olduğu ve yurtdışına çıkmaya hazırlandığı, Wilde'ın ise çocuklarına ve Los Angeles'taki işlerine odaklanacağını belirten kaynak; bu kararın tamamen dostça verildiğini belirtti.

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - 4

'FARKLI ÖNCELİKLERİ VAR'

İkilinin hala iki yakın arkadaş olduklarını belirten kaynaklar, şu an Styles ve Wilde'ın hayatlarında farklı öncelikleri olduğunu ve bu durumun onları ayrı düşürdüğünü ifade etti.

Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi - 5

ÇOCUKLARIYLA KONSERDE DANS ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu, son olarak kızı Daisy ve oğlu Otis ile birlikte Harry Styles'ın 15 Kasım'daki Los Angeles konserinde dans ederken görülmüştü.

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