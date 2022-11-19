Olivia Wilde ile Harry Styles ilişkilerine ara verdi

2021 yılının Ocak ayında 'Don't Worry Darling' (Dert Etme Sevgilim) filminde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Harry Styles (28) ve Olivia Wilde (38), birlikteliklerini ünlü şarkıcının menajeri Jeff Azoff’un California’daki düğününe el ele katılarak ilan etmişti.
Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak mutlu bir aşk yaşayan çiftten hayranlarını üzen haber geldi. People'ın haberine göre; Harry Styles ve Olivia Wilde, ilişkilerine ara verdi.
Ünlü şarkıcının hala turda olduğu ve yurtdışına çıkmaya hazırlandığı, Wilde'ın ise çocuklarına ve Los Angeles'taki işlerine odaklanacağını belirten kaynak; bu kararın tamamen dostça verildiğini belirtti.
İkilinin hala iki yakın arkadaş olduklarını belirten kaynaklar, şu an Styles ve Wilde'ın hayatlarında farklı öncelikleri olduğunu ve bu durumun onları ayrı düşürdüğünü ifade etti.
Ünlü oyuncu, son olarak kızı Daisy ve oğlu Otis ile birlikte Harry Styles'ın 15 Kasım'daki Los Angeles konserinde dans ederken görülmüştü.