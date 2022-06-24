Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı

Haberler | 24.06.2022 - 10:49
Gretta Vedler (23) Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otel odasında öldürüldü. Eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin, Gretta'yı boğarak öldürdüğünü cinayetten bir yıl sonra itiraf etti.
Korovin, aralarında para konusunda çıkan bir anlaşmazlık sonrasında cinayeti işlediğini söyledi.
Korovin sorguda genç modelin cesedinin yanında üç gün yattığını, ardından da yeni satın aldığı bir bavula koyup 450 kilometre uzaklıktaki Lipetsk bölgesine götürdüğünü aktardı. Lipetsk bölgesine gittikten sonra onu ebeveynlerinin garajında bir arabanın bagajında bıraktı.
Katil, kokuyu gizlemek için çantayı kömürle paketlediğini ve arkadaşlarının hala hayatta olduğuna inandırmak için ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ettiğini de itiraf etti.
Gretta'nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Gretta, otel personelinin görüş alanı dışında, resepsiyon masasının altında sakladığı bir cep telefonuna kendini kaydederken görülüyor ve şu sözler duyuluyor: "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit edildim ama kimse yardımıma gelmedi."
Genç model daha sonra sevgilisi Dmitry Korovin'in katili olabileceğini ifade ederek adını birkaç kez tekrar ediyor: Dmitry Korovin. Dmitry Korovin. Dmitry Korovin...