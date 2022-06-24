Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı

Gretta'nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Gretta, otel personelinin görüş alanı dışında, resepsiyon masasının altında sakladığı bir cep telefonuna kendini kaydederken görülüyor ve şu sözler duyuluyor: "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit edildim ama kimse yardımıma gelmedi."