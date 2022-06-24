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Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı

Haberler | 24.06.2022 - 10:49

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle gündem olan Rus model Gretta Vedler'in ölü bulunmasının ardından sevgilisi Dmitry Korovin'in kendisini öldürebileceğini söylediği son görüntüsü ortaya çıktı.

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 1

Gretta Vedler (23) Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otel odasında öldürüldü. Eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin, Gretta'yı boğarak öldürdüğünü cinayetten bir yıl sonra itiraf etti.

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 2

Korovin, aralarında para konusunda çıkan bir anlaşmazlık sonrasında cinayeti işlediğini söyledi.

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 3

Korovin sorguda genç modelin cesedinin yanında üç gün yattığını, ardından da yeni satın aldığı bir bavula koyup 450 kilometre uzaklıktaki Lipetsk bölgesine götürdüğünü aktardı. Lipetsk bölgesine gittikten sonra onu ebeveynlerinin garajında ​​bir arabanın bagajında ​​bıraktı.

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 4

Katil, kokuyu gizlemek için çantayı kömürle paketlediğini ve arkadaşlarının hala hayatta olduğuna inandırmak için ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ettiğini de itiraf etti.

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 5

Gretta'nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Gretta, otel personelinin görüş alanı dışında, resepsiyon masasının altında sakladığı bir cep telefonuna kendini kaydederken görülüyor ve şu sözler duyuluyor: "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit edildim ama kimse yardımıma gelmedi."

Ölü bulunan rus model Gretta Vedler'in katilin adını vererek "Beni öldürebilir" dediği son görüntüleri ortaya çıktı - 6

Genç model daha sonra sevgilisi Dmitry Korovin'in katili olabileceğini ifade ederek adını birkaç kez tekrar ediyor: Dmitry Korovin. Dmitry Korovin. Dmitry Korovin...

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