Ölümden dönen Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşım
New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden sıkıntılı günler geçiren ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi.
"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.
Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti.