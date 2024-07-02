Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı

"Zincirsiz", "Tetikçinin Gecesi" ve "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx, Nisan 2023'te hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi uzun süre devam eden Foxx, hastaneye kaldırılmasına yol açan olayla ilgili sessizliğini bozdu.

Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı - 1

Ödüllü oyuncu Jamie Foxx, Nisan 2023'te Atlanta'da Cameron Diaz ile rol aldığı "Back in Action" filminin setinde rahatsızlanmıştı. Foxx'un ailesi oyuncunun bazı "tıbbi komplikasyonlar" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı - 2

"FELÇ GEÇİRMEDİM AMA CEHENNEMİ YAŞADIM"

Tedavisi uzun süre devam eden ünlü oyuncu, taburcu olduktan aylar sonra açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok insanın benden haber almayı beklediğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse beni öyle görmenizi istemedim. Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, partilerken, şaka yaparken, bir filmde, bir televizyon programında görmenizi istiyorum. Sadece beni, içimden borular çıkarken ve hayatta kalıp kalamayacağımı çözmeye çalışırken görmenizi istemedim. İnsanlar kör olduğumu söyledi. Gördüğünüz gibi gözlerimde sorun yok, gayet iyi durumdalar. Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım ve iyileşme yolunda bazı engebeler de vardı ama geri döneceğim ve çalışabilir durumdayım."

Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı - 3

Daily Mail'in haberine göre; ünlü oyuncu, son olarak Phoenix'te hayranlarına hastaneye neden kaldırıldığını açıklarken görüntülendi.

Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı - 4

Acil durumun şiddetli bir baş ağrısı ile başladığını ve ağrı kesici istediğini söyleyen Foxx, yaklaşık üç hafta sonra uyandığında ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı - 5

"20 gün boyunca ortalarda yoktum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ünlü isim, doktorların sonunda kendisine "orada bir şeyler oluyor" dediklerini ve başını işaret ettiğini söyledi. Bunu kamera açıkken söylemeyeceğini belirten Jamie Foxx'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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