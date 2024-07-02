Ölümden dönmüştü: Jamie Foxx hastaneye kaldırılmasıyla alakalı yeni ayrıntılar açıkladı
"Zincirsiz", "Tetikçinin Gecesi" ve "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx, Nisan 2023'te hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi uzun süre devam eden Foxx, hastaneye kaldırılmasına yol açan olayla ilgili sessizliğini bozdu.
Ödüllü oyuncu Jamie Foxx, Nisan 2023'te Atlanta'da Cameron Diaz ile rol aldığı "Back in Action" filminin setinde rahatsızlanmıştı. Foxx'un ailesi oyuncunun bazı "tıbbi komplikasyonlar" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.