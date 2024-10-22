Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç gün önce taburcu olan ünlü haber spikeri, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Muhtar, "Her şeye geri döneceğim" dedi.
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.